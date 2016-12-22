Банк Латвии пустил в оборот полупрозрачную монету с Землей

MIGnews.com.ua

В Латвии выпустили полупрозрачную монету с Землей номиналом в 5 евро. Об этом передает meduza .

Монета состоит из трех частей. На внешней части находится серебряный перстень. В средине - прозрачная керамика (шпинель, которая отличается высокой химической и термической стабильностью) марки Perlucor, а в центре - модель планеты Земля из серебра.

Идея "Земли" победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, которые в 2015 году проводил Банк Латвии.

Полупрозрачную монету выпустили тиражом в 5 тыс. экземпляров.

Не смотря на то, что номинал монеты составляет 5 евро, купить ее можно будет за 85 евро.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, НБУ пустил в оборот новую серебряную монету, посвященную 2017 году - году Петуха по восточному гороскопу. Номинал монеты составляет 5 гривен.