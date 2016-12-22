"Википедия" назвала самые редактируемые статьи в 2016 году

MIGnews.com.ua

"Википедия" представила рейтинг статей, которые чаще всего переписывались в 2016 году. Об этом сообщает Digital Trends .

Больше всего правок делали в статьях о знаменитостях, ушедших из жизни, таких как певец Девид Боуи, боксер Мохаммед Али, астронавт Джон Гленн-младший и другие. Всего в материалах рубрики "Умершие в 2016 году" сделано 18230 правок.

Следующие четыре позиции заняли статьи, связанные с политическими событиями. К примеру, материал о Дональде Трампе редактировали 8933 раза. В этот список также попали статьи "Президентские выборы в США", "Поддержка президентской кампании Хиллари Клинтон" и "Президентские" праймериз "Республиканской партии".

Следом идет статья о стрельбе в ночном гей-клубе "Пульс" в Орландо, которая произошла 12 июня. Ее редактировали 5540 раза.

На седьмой позиции в рейтинге разместился материал "Bailando 2015", посвященный последнему сезону самого длительного танцевального состязания в Аргентине - 5432 правки.

На десятом месте - статья "Музыка Южной Кореи 2016", которую правили 5074 раза, а на двенадцатом месте оказалась статья о Винсенте Ван Гоге. Материал редактировали 3551 раза.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Google показал видео, посвященное самым главным событиям 2016 года. События, показанные в ролике, стали наиболее запрашиваемыми в поисковике Google.