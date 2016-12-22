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Украина не получила титул страны 2016 года
22.12.2016 18:27

Украина не получила титул страны 2016 года

Авторитетный журнал The Economist назвал Колумбию страной 2016 года. Свой выбор издание обосновало не только экономическим состоянием страны, но и тем, насколько ее власть улучшила жизнь граждан.

По словам журналистов, главным достижением Колумбии стало установление перемирия между правительством и марксистской повстанческой организацией Революционные вооруженные силы Колумбии.

Стоит отметить, что конфликт длился на протяжении полувека, в результате чего погибли около 220 тысячи человек.

Во время конфликта повстанцы со своей стороны убивали и похищали людей, торговали наркотиками и привлекали в организацию детей. Колумбийские власти вели себя не лучше.

Несмотря на это, президенту Хуану Мануэлю Сантосу удалось подписать мирное соглашение с FARC, оно было принято конгрессом страны 30 ноября.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в аэропорту Пуэрто-Карреньо потерпел крушение грузовой самолет Boeing 727, на борту которого находились шесть человек, трое из них погибли.

Самолет разбился при взлете. Из 6 пассажиров трое погибли, двое сильно травмированы, еще один пассажир пропал без вести.

Очевидцам удалось снять момент взлета лайнера – он с трудом набирает высоту и пролетает очень низко над ограждением. Самолет успел подняться в небо, но практически сразу рухнул на землю и загорелся.

Теги материала: Колумбия, рейтинг, страна, конфликт, журнал
Новости СМИ2
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