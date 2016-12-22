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Украинское телевидение в Крыму появится до конца зимы
22.12.2016 16:55

Украинское телевидение в Крыму появится до конца зимы

В четверг, 22 декабря, заместитель министра информационной политики Артем Биденко сообщил, что вещание украинских телеканалов на территории оккупированного полуострова Крым с телевышки на Чонгаре будет возобновлено до конца зимы 2017 года. По словам заместителя министра, ремонтные работы на телевышке практически завершены, передает Цензор.НЕТ.

"Не могу сказать точную дату, но то, что в январе начнется вещание, в том числе телевизионное, на Крым, - вероятность 80%, до конца зимы - 100%", - заявил Биденко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 5 декабря, при участии президента Украины Петра Порошенко произошел запуск работы телерадиовышки на горе Карачун, в районе Славянска Донецкой области, которая была разрушена в 2014 году вражескими войсками во время наступательной операции.

Теги материала: Крым, аннексия, общественное телевидение, телерадиовещание
Новости СМИ2
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