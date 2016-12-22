Больше половины украинцев не желают восстановления СССР

MIGnews.com.ua

Данные социологического исследования, которое проводилось среди граждан Украины во всех регионах, за исключением оккупированного Крыма и Луганской и Донецкой областей, свидетельствуют, что 65% жителей Украины не поддерживают восстановление Союза Советских Социалистических Республик. Опрос был проведен социологической службой Центра Разумкова с 18 по 23 ноября 2016 года среди граждан страны в возрасте от 18 лет.

Среди этнических украинцев 69% против восстановления Советского Союза, среди этнических русских показатели 39% несогласных.

21,7% респондентов хотят восстановления СССР, но рационально оценивая ситуацию, отдают себе отчет в том, что в современных условиях это нереально. Вместе с тем 12,8% опрошенных украинцев сказали, что хотят восстановления СССР, а 0,1% - не ответили на этот вопрос.

Специалисты отметили, что большинство опрошенных во всех регионах несогласны с вопросом о восстановлении СССР (от 51% в восточном регионе до 87% – в западном).

По возрастному критерию мнения распределились не поровну: участвующие в вопросе граждане в возрасте до 29 лет не хотят восстановления Советского Союза 83%, при этом среди возрастных людей, которым более 60 лет, всего 44% не хотели бы возвращения СССР.

Также опрос продемонстрировал, что те граждане, которые хотят восстановления Советского Союза, чаще всего подкрепляют свое мнение тем, что во времена СССР была уверенность в завтрашнем дне (70%), высокий уровень социальных гарантий (64%), возможность бесплатного получения высшего образования (58%), отсутствие безработицы (55%), достаточный материальный уровень жизни (53%), испытывали гордость за великую державу в планетарном масштабе (50%), стабильность и отсутствие вооруженных конфликтов (46%). В ходе исследования опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.