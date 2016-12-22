ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
Больше половины украинцев не желают восстановления СССР
22.12.2016 15:54

Больше половины украинцев не желают восстановления СССР

Данные социологического исследования, которое проводилось среди граждан Украины во всех регионах, за исключением оккупированного Крыма и Луганской и Донецкой областей, свидетельствуют, что 65% жителей Украины не поддерживают восстановление Союза Советских Социалистических Республик. Опрос был проведен социологической службой Центра Разумкова  с 18 по 23 ноября 2016 года среди граждан страны в возрасте от 18 лет.

Среди этнических украинцев 69% против восстановления Советского Союза, среди этнических русских показатели 39% несогласных.

21,7% респондентов хотят восстановления СССР, но рационально оценивая ситуацию, отдают себе отчет в том, что в современных условиях это нереально. Вместе с тем 12,8% опрошенных украинцев сказали, что хотят восстановления СССР, а 0,1% - не ответили на этот вопрос.

Специалисты отметили, что большинство опрошенных во всех регионах несогласны с вопросом о восстановлении СССР  (от 51% в восточном регионе до 87% – в западном).

По возрастному критерию мнения распределились не поровну: участвующие в вопросе граждане  в возрасте до 29 лет не хотят восстановления Советского Союза 83%, при этом среди возрастных людей, которым более 60 лет, всего 44% не хотели бы возвращения СССР.

Также опрос продемонстрировал, что те граждане, которые хотят восстановления Советского Союза, чаще всего подкрепляют свое мнение тем, что во времена СССР была уверенность в завтрашнем дне (70%), высокий уровень социальных гарантий (64%), возможность бесплатного получения высшего образования (58%), отсутствие безработицы (55%), достаточный материальный уровень жизни (53%), испытывали гордость за великую державу в планетарном масштабе (50%), стабильность и отсутствие вооруженных конфликтов (46%). В ходе исследования опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 22 ноября, согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 68,5% населения считают, что действующий президент Петр Порошенко ведет страну в неправильном направлении развития, в то время как вариант "в правильном направлении" выбрали только 14% граждан.

Теги материала: СССР, Советский Союз, соцопрос, исследование
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [67] всего оценили 13
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Все больше украинцев ищут работу в Польше
Важное
Все больше украинцев ищут работу в Польше
Transparency International: в коррупции задействованы только треть украинцев
Важное
Transparency International: в коррупции задействованы только треть украинцев
Швеция официально объявила умершим легендарного дипломата Валленберга
Важное
Швеция официально объявила умершим легендарного дипломата Валленберга
Умер самый старый в мире актер Владимир Зельдин
Важное
Умер самый старый в мире актер Владимир Зельдин
Опрос: как изменились отношения украинцев и россиян
Важное
Опрос: как изменились отношения украинцев и россиян
Украина попала в число лидеров по притеснениям ЛГБТ в Европе
Важное
Украина попала в число лидеров по притеснениям ЛГБТ в Европе

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
Эксклюзив  Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
22.12.2016
10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
Эксклюзив  10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
22.12.2016
Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
Эксклюзив  Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
21.12.2016
"После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
Эксклюзив  "После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
21.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Если у меня счет в ПриватБанке, то я:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика