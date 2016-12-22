Внук Иосифа Сталина скончался в Москве

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, в Москве скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили на 81 году жизни, передают Риа Новости. Он был советским военным ученым – инженером и историком. Кандидатом наук.

Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье старшего сына Сталина Якова. Карьеру военного он начал, поступив в Калининское суворовское училище, а затем продолжив обучение в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Джугашвили стал военным инженером в конструкторском бюро Сергея Королева, участвовал в подготовке и запусках космических кораблей с космодрома "Байконур", в том числе, корабля первого космонавта Юрия Гагарина.

Он был гражданином России и Грузии и жил в Москве и Тбилиси. Стал широко известен как участник судебных процессов в защиту чести и достоинства своего деда Сталина. Он также снимался в ряде фильмов о Сталине.

Позже Джугашвили заинтересовался военной историей, защитил кандидатскую диссертацию и много лет преподавал в военных академиях. В возрасте 55 лет полковник Джугашвили покинул вооруженные силы.

С 1990-х годов участвовал в российской политике - входил в избирательные списки блока Анпилова. В 1999 году был третьим номером в федеральном списке от "Сталинский блок - за СССР" на выборах в Госдуму. В августе 1999 года избран руководителем Народно-патриотического союза Грузии.

В 2015 году написал книгу воспоминаний "Мой дед - Сталин. Он - святой!", а также исполнил роль Сталина в фильме о своем отце Якове Джугашвили.

Яков Джугашвили, старший лейтенант-артиллерист, попал в плен в июле 1941 года и погиб в концлагере Заксенхаузен в апреле 1943 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Бельгии, в городе Анденн, обнаружили тело главного аудитора Североатлантического альянса (НАТО) Ив Шанделона.

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