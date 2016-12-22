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Новый глава ПриватБанка: Уверяю, вы получите лучший сервис в стране
22.12.2016 13:37

Новый глава ПриватБанка: Уверяю, вы получите лучший сервис в стране

В четверг, 22 декабря, новый глава правления ПриватБанка Александр Шлапак заявил, что введенные временной администрацией ограничения в ПриватБанке уже сняты, и банк работает в привычном для клиентов режиме. 

Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировал телеканала NewsOne.

"В течение трех последних дней, при работе временной администрации, в банке были введены определенный ограничения. Однако их уже сняли и к концу текущего дня все клиенты смогут пользоваться всеми услугами, которые предоставляет банк", - подчеркнул Шлапак.

При этом он также отметил, что все счета уже разблокировали и было возобновлено начисление процентов и вскоре будет работать система SWIFT.

"Уверяю наших клиентов, что вы получите лучший сервис, который только могут предоставить в Украине. И мы будем его поддерживать", - заявил глава правления банка.

Помимо этого он добавил, что банк будет работать в двух направлениях:

"Во-первых, это поддержка и развитие традиционных продуктов Привата, которые принесли ему славу. Ну и второе, учитывая его государственный статус, мы составим достойную конкуренцию госбанкам по работе с государственными финансами".

Как сообщал MIGnews.com.uа, в среду, 21 декабря, председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак заявил об успешной стабилизации ПриватБанка.

Помимо этого, Шлапак добавил, что в электронный банк Приват24 и другие банковские сервисы работают стабильно и останутся доступными для клиентов ПриватБанка.

Теги материала: ПриватБанк, сервис, Шлапак, национализация
Новости СМИ2
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