Рева: До конца отопительного сезона субсидии пересматривать не будут

MIGnews.com.ua

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен ранее назначенные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг пересматриваться не будут. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"До окончания отопительного сезона, до 30 апреля, субсидии не будут пересматриваться. Человек даже с большей заработной платой будет платить столько, сколько ему назначили", - подчеркнул министр.

При этом Рева подчеркнул, что субсидии рассчитываются по специальной формуле, потому даже с повышением минимальных заработных плат семьи не будут тратить на коммунальные платежи все заработанные деньги.

"Если семье прибавят, условно говоря, 500-600 гривен, то семья доплатит за жилищно-коммунальные услуги из этой суммы тоже определенный процент, где-то 100-120, до 150 гривен. Так, чтобы все 600 гривен, которые добавили, семья отдала за жилищно-коммунальные услуги, - такого не будет. Формульный расчет говорит именно об этом", - добавил Рева.

Как сообщал MIGnews.com.uа, СМИ допускают, что в результате повышения минимальной зарплаты с 1 января 2017 года до 3200 гривен часть населения может потерять право на субсидию. Правда, пересчитают госпомощь украинцам уже в конце отопительного сезона.