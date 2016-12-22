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ГПСУ: Более тысячи автомобилей стоят в пробке на украинско-польской границе
22.12.2016 09:30

ГПСУ: Более тысячи автомобилей стоят в пробке на украинско-польской границе

По состоянию на 8:00 четверга, 22 декабря, на украинско-польской границе в очередях на оформление к пунктам пропуска ожидают 1100 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Наибольшая пробка образовалась к пункту пропуска "Краковец", там ожидают 250 автомобилей. Также по 200 транспортных средств стоят в очереди к ПП "Рава-Руська", "Ягодн авто" и "Шегини".

По 70 автомобилей стоят в пробке к ПП "Грушев", ПП "Смильныця" и ПП "Угрынив".

Наименьшее количество авто ожидают в ПП "Устылуг" - 40.

Стоит отметить, что очередь также образовалась и к ПП "Ужгород" на украинско-словацкой границе, там стоят 15 автомобилей.

На грнице Украины с Румынией в очереди к ПП "Порубне" стоит еще 40 автомобилей.

Кроме того, на украинской грнице с Венгрией и Молдовой пробки отсутствуют.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в среду, 21 декабря, по состоянию на 8.00 в очередях перед пунктами пропуска на границе Украины с Польшей застряли 1120 автомобилей

Теги материала: ГПСУ, пограничники, пробка, очередь, Польша
Новости СМИ2
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