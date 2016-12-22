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Очередной гумконвой из России выехал на Донбасс
22.12.2016 07:16

Очередной гумконвой из России выехал на Донбасс

Колонна министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации с так называемой "гуманитарной помощью" для Донбасса выехала по направлению к российско-украинской границе.

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ. 

Стоит отметить, что это уже 59-й российский "гумковой", отправленный на восточные территории Украины.

Российское ведомство отмечает, что очередная колонна вкючает в себя более 40 грузовых автомобилей, которые везут более 400 тонн "гуманитарных" грузов на Украину.

"Основная масса груза - продукты питания, медикаменты, новогодние подарки и предметы первой необходимости", - убеждают в МИД РФ.

По информации ведомства, перед прохождением государственной границы колонна поделится на две части: первая поедет к пункту пропуска "Донецк", вторая - к ПП "Матвеев Курган" для прохождения таможенных процедур.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по состоянию на 6:00 четверга, 22 декабря, незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Теги материала: гумконвой, Россия, МИД РФ, МЧС, медикаменты, гуманитарная помощь, Донбасс, АТО
Новости СМИ2
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