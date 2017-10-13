Медики выяснили, какой вид орехов является наиболее полезным

MIGnews.com.ua

Несмотря на множество проведенных исследований, посвященных свойствам орехов, лишь теперь исследователи провели анализ, в результате которого выяснили, сколько и каких антиоксидантов содержатся в разных видах орехов, передает Лиза .

В рамках анализа ученые исследовали состав грецких, бразильских, лесных орехов, миндаля, фисташек, а также арахиса.

В результате исследования ученые выяснили, что первое место по содержанию антиоксидантов занимает грецкий орех, кроме того, его антиоксиданты имеют более высокое качество, чем других видов ореха. Данные элементы способствуют защите человеческого организма от вредных химических веществ, которые способны стать причиной заболеваний, а также помогают замедлить процессы старения организма.

Также медики подчеркивают, что большинство людей употребляют в пищу дозу орехов, недостаточную для полного насыщения организма.

Часто люди не употребляют орехи та как боятся располнеть. Однако исследователи уверяют, что в орехах содержатся полезные полинасыщенные жиры, а не мононасыщенные, которые приводят к закупорке сосудов. Больше того, орехи в принципе не приводят к набору лишнего веса, ведь из-за их высокой питательности насыщение происходит быстрее, без переедания.