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Медики рассказали о неизвестных ранее полезных свойствах квашеной капусты
12.10.2017 21:33

Медики рассказали о неизвестных ранее полезных свойствах квашеной капусты

Кислая капуста является одним из продуктов, которые идеально подходят для здорового похудения, так как во время закваски меняется ее вкус, однако не уходят полезные свойства. Медики отмечают, что, помимо этого, данный продукт еще и очень полезный, передает Лиза.

Полезные свойства квашеной капусты:

1. Кислая капуста значительно улучшает работу желудочно-кишечного тракта человеческого организма и приводит в норму пищеварение. В это же время витамин В6, содержащийся в ней, отлично справляется с расщеплением белков, поэтому можно дополнять капусту мясными блюдами.

 2. Квашеная капуста способна понизить уровень холестерина в организме, а также улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

 3. В этом продукте содержится витамин U, который поможет человеку справиться с зимней депрессией, восстановить нервную систему и добавит стрессоустойчивости.

4. Так как кислая капуста богата такими витаминами, как А, В, С, К, U, а также содержит калий, цинк, железо и еще целый ряд макро и микро элементов, она будет отличным профилактическим средством от большинства простудных болезней.

 5. В 100 граммах этого продукта насчитывается только 19 килокалорий. Это свидетельствует о том, что кислую капусту можно смело включать в рацион тем, кто собирается похудеть. А тартроновоая кислота, поможет бороться с последующим образованием жировых отложений.

 6. В кислой капусте находится большое количество клетчатки, и, как правило, крайне мало углеводов, таких как фруктоза и сахароза. Поэтому диабетикам полезно употребление кислой капусты.

7. Нередко кислую капусту применяют в косметологии, как маску для лица, что помогает побороть угревую сыпь и избавиться от пигментных пятен. А благодаря витамину РР, укрепляются ногти и волосы.

8. Квашеная капуста обладает очищающими свойствами, она обогащает клетки питательными веществами, и регенерирует их. И все это приводит к омоложению человеческого организма.

Как сообщал MIGnews.com.uа, исследователи дали людям совет включить в ежедневный рацион большее количество витамина К, который жизненно необходим для правильного функционирования сердца. витамин К ответственный за размер левого желудочка сердца, который осуществляет перекачку крови, обогащенной кислородом. 

 

Теги материала: капуста, здоровье, болезнь, лечение, врачи, доктор
Новости СМИ2
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