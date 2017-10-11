Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Наука - Здоровье
Ученые назвали витамин, наиболее важный для здоровья сердца
11.10.2017 21:43

Ученые назвали витамин, наиболее важный для здоровья сердца

Исследователи дали людям совет включить в ежедневный рацион большее количество витамина К, который жизненно необходим для правильного функционирования сердца, передает wworld.

По результатам эксперимента, который провели ученые из Германии, витамин К ответственный за размер левого желудочка сердца, который осуществляет перекачку крови, обогащенной кислородом. Если уровень витамина К в организме не будет достаточным, то левый желудочек может существенно увеличиться в размере. Это, в свою очередь, станет причиной того, что сердце не сумеет осуществлять перекачку крови как положено, в разы увеличится риск образования сердечного приступа.

В рамках исследования ученые проанализировали состояние здоровья 766 здоровых подростков, возрастом от 14 до 18 лет. В течение семи дней эксперты измеряли питания и уровни активности добровольцев с помощью специальных устройств. Структуру и функции сердечной системы исследовали при помощи ультразвукового исследования.

Левый желудочек сильно увеличивался в размерах, если в организме не было в достаточном количестве витамина К. При этом данная часть сердца важна, так как является самой толстой из всех сердечных камер и отвечает за перекачку крови.

Это свидетельствует о том, что чем больше витамина К в организме, тем меньше вероятность увеличения сердца.

Врачи, в свою очередь, подчеркивают, что витамином К богаты листовые овощи. Также он содержится в печени, грецких орехах, плодах шиповника, листьях шпината, пшеницы, томатах, зеленом чае, яйцах.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, диетологи составили список продуктов, употребление которых при простуде крайне нежелательно.  В списке оказались горячие напитки. Кипяток оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку ротоглотки, и вы можете обжечь горло. 

Теги материала: витамин, витамины, здоровое питание, здоровье, медицина, лечение, болезнь
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Врачи рассказали, какие продукты запрещено употреблять при простуде
Важное
Врачи рассказали, какие продукты запрещено употреблять при простуде
Ученые предупредили, чем для здоровья опасен сон в самолете
Важное
Ученые предупредили, чем для здоровья опасен сон в самолете
Ученые выяснили, что популярное обезболивающее опасно для жизни
Важное
Ученые выяснили, что популярное обезболивающее опасно для жизни
Ученые назвали запахи, которые способны поднять настроение
Важное
Ученые назвали запахи, которые способны поднять настроение
В школе на Прикарпатье дети массово заразились корью
Важное
В школе на Прикарпатье дети массово заразились корью
Медики выяснили, какой овощ способен защитить печень от вреда алкоголя
Важное
Медики выяснили, какой овощ способен защитить печень от вреда алкоголя

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017
Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
10.10.2017
Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика