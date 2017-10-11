Ученые назвали витамин, наиболее важный для здоровья сердца

MIGnews.com.ua

Исследователи дали людям совет включить в ежедневный рацион большее количество витамина К, который жизненно необходим для правильного функционирования сердца, передает wworld .

По результатам эксперимента, который провели ученые из Германии, витамин К ответственный за размер левого желудочка сердца, который осуществляет перекачку крови, обогащенной кислородом. Если уровень витамина К в организме не будет достаточным, то левый желудочек может существенно увеличиться в размере. Это, в свою очередь, станет причиной того, что сердце не сумеет осуществлять перекачку крови как положено, в разы увеличится риск образования сердечного приступа.

В рамках исследования ученые проанализировали состояние здоровья 766 здоровых подростков, возрастом от 14 до 18 лет. В течение семи дней эксперты измеряли питания и уровни активности добровольцев с помощью специальных устройств. Структуру и функции сердечной системы исследовали при помощи ультразвукового исследования.

Левый желудочек сильно увеличивался в размерах, если в организме не было в достаточном количестве витамина К. При этом данная часть сердца важна, так как является самой толстой из всех сердечных камер и отвечает за перекачку крови.

Это свидетельствует о том, что чем больше витамина К в организме, тем меньше вероятность увеличения сердца.

Врачи, в свою очередь, подчеркивают, что витамином К богаты листовые овощи. Также он содержится в печени, грецких орехах, плодах шиповника, листьях шпината, пшеницы, томатах, зеленом чае, яйцах.