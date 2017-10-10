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Врачи рассказали, какие продукты запрещено употреблять при простуде
10.10.2017 20:44

Врачи рассказали, какие продукты запрещено употреблять при простуде

Диетологи составили список продуктов, употребление которых при простуде крайне нежелательно, сообщает Сегодня.

Горячее питье

Да, горячие напитки во время простуды вредные. Кипяток оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку ротоглотки, и вы можете обжечь горло. Изначально вам может показаться, что от горячего чая вам стало легче, но это всего лишь временное облегчение, которое сменяется ухудшением состояния. Во время простуды и гриппа рекомендуется выпивать много жидкости. Пить напитки  можно теплыми– комфортными для вашего горла и пищевода.

Лимон и другие цитрусовые

Употребление лимонов и других цитрусовых фруктов во время простуды и гриппа нежелательно. Да, в них большое количество витамина С, но в этих фруктах также много кислот, а вирусы и бактерии неплохо себя чувствуют в кислой среде. Вот почему при простуде рекомендуют пить минеральную щелочную воду.

Мед

Мед - эффективное средство при простуде и кашле. Но здесь есть одно важное условие! Ни в коем случае не кладите мед в горячие напитки. Кроме того, что при контакте с горячей жидкостью мед теряет все свои полезные свойства, но при этом могут образоваться опасные для здоровья соединения.

Сладкое

Сладости - это высококалорийное питание, что оказывает на организм определенную нагрузку. Но сладости также подавляют активность иммунной системы. Американскими учеными было доказано, что обильное потребление сахара снижает функциональность лейкоцитов – иммунных клеток, защищающих наш организм от патогенных возбудителей и любых чужеродных агентов.

Кроме этого, при употреблении сладостей, сахар частично оседает на стенках горла и ротовой полости, что только способствует размножению патогенных бактерий, усиливая воспалительные процессы в ротоглотке.  Лучше заменить сладкое сухофруктами, ягодами, морсами . Однако и здесь нужно придерживаться "золотой середины". Чрезмерное употребление этих продуктов также вредит организму.

Кофе и алкоголь

Во время болезни кофе и алкоголь стоит исключить, поскольку они способствуют обезвоживанию организму, что недопустимо при острых респираторных вирусных инфекциях. Даже небольшое количество спиртного во время болезни не рекомендуется.

Как сообщал MIGnews.com.uа, исследователи из Соединенных Штатов Америки заметили, что некоторые компоненты помидора имеют способность защищать печень от разрушительного воздействия алкогольных напитков. 

Теги материала: здоровье, продукты, врачи, простуда
Новости СМИ2
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