Врачи рассказали, какие продукты запрещено употреблять при простуде

MIGnews.com.ua

Диетологи составили список продуктов, употребление которых при простуде крайне нежелательно, сообщает Сегодня .

Горячее питье

Да, горячие напитки во время простуды вредные. Кипяток оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку ротоглотки, и вы можете обжечь горло. Изначально вам может показаться, что от горячего чая вам стало легче, но это всего лишь временное облегчение, которое сменяется ухудшением состояния. Во время простуды и гриппа рекомендуется выпивать много жидкости. Пить напитки можно теплыми– комфортными для вашего горла и пищевода.

Лимон и другие цитрусовые

Употребление лимонов и других цитрусовых фруктов во время простуды и гриппа нежелательно. Да, в них большое количество витамина С, но в этих фруктах также много кислот, а вирусы и бактерии неплохо себя чувствуют в кислой среде. Вот почему при простуде рекомендуют пить минеральную щелочную воду.

Мед

Мед - эффективное средство при простуде и кашле. Но здесь есть одно важное условие! Ни в коем случае не кладите мед в горячие напитки. Кроме того, что при контакте с горячей жидкостью мед теряет все свои полезные свойства, но при этом могут образоваться опасные для здоровья соединения.

Сладкое

Сладости - это высококалорийное питание, что оказывает на организм определенную нагрузку. Но сладости также подавляют активность иммунной системы. Американскими учеными было доказано, что обильное потребление сахара снижает функциональность лейкоцитов – иммунных клеток, защищающих наш организм от патогенных возбудителей и любых чужеродных агентов.

Кроме этого, при употреблении сладостей, сахар частично оседает на стенках горла и ротовой полости, что только способствует размножению патогенных бактерий, усиливая воспалительные процессы в ротоглотке. Лучше заменить сладкое сухофруктами, ягодами, морсами . Однако и здесь нужно придерживаться "золотой середины". Чрезмерное употребление этих продуктов также вредит организму.

Кофе и алкоголь

Во время болезни кофе и алкоголь стоит исключить, поскольку они способствуют обезвоживанию организму, что недопустимо при острых респираторных вирусных инфекциях. Даже небольшое количество спиртного во время болезни не рекомендуется.