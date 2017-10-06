Ученые предупредили, чем для здоровья опасен сон в самолете

MIGnews.com.ua

В соответствии с исследованием, которое провела Гарвардская медицинская школа, сон в самолете может стать причиной потери слуха, передает medikforum .

По словам авторов исследования, пассажирам не рекомендуется засыпать во время взлета и посадки самолета. Вследствие сна в такое время повышается риск получить баротравму уха.

Специалисты медицинской школы объяснили, что уши во время взлета и посадки самолета у людей закладывает из-за разницы в давлении внутри и снаружи ушей. Устранить дискомфортное состояние помогает зевота. Как поясняют медики, у зевающего человека в ухе открывается евстахиева трубка, что обеспечивает прохождение воздуха в барабанную полость и нормализует давление.

Гарвардские ученые выяснили, что если человек в самолете спит, у него не получается зевнуть, вследствие чего происходит блокировка ушного канала, которая, в свою очередь, приводит к баротравме ушей.

"Незначительные баротравмы могут протекать бессимптомно, однако на их фоне начинают развиваться симптомы отита из-за проникновения инфекций в поврежденное место барабанной перепонки. Тяжелая баротравма приводит к полному разрыву барабанной перепонки и потере слуха", - предупредили путешественников эксперты.