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Ученые выяснили, что популярное обезболивающее опасно для жизни
05.10.2017 21:41

Ученые выяснили, что популярное обезболивающее опасно для жизни

Врачи признали, что одни из самых популярных в мире обезболивающих, в составе которых содержится парацетамол, действуют на человеческий организм как яд и крайне опасны для здоровья, передает med2.

Медикам удалось выяснить, что регулярное употребление дынных препаратов может стать причиной почечной кролики, аритмии или даже смерти. Такой вывод сделали исследователи из Соединенных Штатов Америки, в результате многочисленных экспериментов, которые они провели.

Участниками исследования стали около 2 тысячи человек, которые были доставлены в больницу вследствие чрезмерного употребления парацетамола.

Как решение, врачи предложили создать специальную маркировку, содержащую в себе информацию о максимальной безопасной дозе препарата и последствиях, к которым он может привести. 

Как сообщал MIGnews.com.uа, когда наступает осень, а с ней резкая смена погоды, очень важно позаботиться о здоровье и вспомнить о лечебных возможностях эхинацеи. Эхинацея владеет противовоспалительными и антибактериальными свойствами, благодаря чему ее часто применяют для лечения ран, заболеваний кожи, полости рта, промывания глаз и тому подобного.

Теги материала: таблетки, лекарство, препарат, опасность, здоровье, лечение, заболевание
Новости СМИ2
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