Ученые выяснили, что популярное обезболивающее опасно для жизни

MIGnews.com.ua

Врачи признали, что одни из самых популярных в мире обезболивающих, в составе которых содержится парацетамол, действуют на человеческий организм как яд и крайне опасны для здоровья, передает med2 .

Медикам удалось выяснить, что регулярное употребление дынных препаратов может стать причиной почечной кролики, аритмии или даже смерти. Такой вывод сделали исследователи из Соединенных Штатов Америки, в результате многочисленных экспериментов, которые они провели.

Участниками исследования стали около 2 тысячи человек, которые были доставлены в больницу вследствие чрезмерного употребления парацетамола.

Как решение, врачи предложили создать специальную маркировку, содержащую в себе информацию о максимальной безопасной дозе препарата и последствиях, к которым он может привести.