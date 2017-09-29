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В школе на Прикарпатье дети массово заразились корью
29.09.2017 12:05

В школе на Прикарпатье дети массово заразились корью

В одной из школ на территории Прикарпатья в селе Шешоры Косовского района врачи зафиксировали массовое заболевание корью, которой заразились двенадцать человек. Об инциденте сообщили представители Ивано-Франковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что четверо учеников школы были доставлены в инфекционное отделение Косовской центральной районной больницы с диагнозом "корь", еще восемь людей числятся на амбулаторном лечении.

В школе, очаге инфекции эксперты ГУ "Ивано-Франковский ОЛЦ МОЗ Украины" проводят комплекс необходимых мероприятий против эпидемии. А эпидемиологи подчеркивают, что корь относят к высококонтагиозным управляемым инфекциям, наилучший способ профилактики которых - вакцинация.

 Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 28 сентября, в Волынской области в одном из сел Луцкого района зафиксирован случай заболевания ботулизмом 12-летнего мальчика.  По предварительным данным, мальчик мог отравиться после употребления в пищу мясных консервов домашнего приготовления.

Теги материала: заболевание, корь, болезнь, школа, Прикарпатье, Ивано-Франковск
Новости СМИ2
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