Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Наука - Здоровье
Медики выяснили, какой овощ способен защитить печень от вреда алкоголя
28.09.2017 21:49

Медики выяснили, какой овощ способен защитить печень от вреда алкоголя

Исследователи из Соединенных Штатов Америки заметили, что некоторые компоненты помидора имеют способность защищать печень от разрушительного воздействия алкогольных напитков, сообщают НовостиЮ.

По информации издания, американские отобрали три группы подопытных грызунов, одной из которых  давали элемент помидоров ликопин, второй - томатную пасту, а третьей группе - томатный порошок. После чего каждая из групп получала большой объем спиртных напитков.

В финале исследования ученые подсчитали, что количество томатного порошка, содержащее столько же питательных веществ, сколько один свежий помидор, способно наиболее эффективно блокировать действие алкогольных напитков на печень и на мозг, в 90 % случаев, что свидетельствует о похожем его действии и на человеческий организм.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, диетологи утверждают, что в черных семенах  подсолнуха содержится множество веществ, которые полезны для организма человека, однако стоит помнить, что данный продукт также и вреден для здоровья, если употреблять его в больших порциях.  Если вы жить не представляете без семечек, будьте готовы к тому, что это негативно отобразится на ваших зубах.

Теги материала: печень, здоровье, алкоголь, алкоголизм, лечение, овощи
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Медики выяснили, чем семечки опасны для организма
Важное
Медики выяснили, чем семечки опасны для организма
Медики рассказали, к каким болезням приводит недосып
Важное
Медики рассказали, к каким болезням приводит недосып
Медики рассказали, на какие симптомы болезни почек люди не обращают внимания
Важное
Медики рассказали, на какие симптомы болезни почек люди не обращают внимания
Врачи выяснили причины появления секущихся волос и способы борьбы с ними
Важное
Врачи выяснили причины появления секущихся волос и способы борьбы с ними
Врачи назвали крупы, которые лучше всего выводят из организма шлаки
Важное
Врачи назвали крупы, которые лучше всего выводят из организма шлаки
Медики рассказали, как быстро вывести токсины из организма
Важное
Медики рассказали, как быстро вывести токсины из организма

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
Эксклюзив  Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
28.09.2017
Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
Эксклюзив  Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
28.09.2017
Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
Эксклюзив  Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
28.09.2017
СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
Эксклюзив  СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
27.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика