Медики выяснили, какой овощ способен защитить печень от вреда алкоголя

MIGnews.com.ua

Исследователи из Соединенных Штатов Америки заметили, что некоторые компоненты помидора имеют способность защищать печень от разрушительного воздействия алкогольных напитков, сообщают НовостиЮ .

По информации издания, американские отобрали три группы подопытных грызунов, одной из которых давали элемент помидоров ликопин, второй - томатную пасту, а третьей группе - томатный порошок. После чего каждая из групп получала большой объем спиртных напитков.

В финале исследования ученые подсчитали, что количество томатного порошка, содержащее столько же питательных веществ, сколько один свежий помидор, способно наиболее эффективно блокировать действие алкогольных напитков на печень и на мозг, в 90 % случаев, что свидетельствует о похожем его действии и на человеческий организм.