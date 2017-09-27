Медики выяснили, чем семечки опасны для организма

MIGnews.com.ua

Диетологи утверждают, что в черных семенах подсолнуха содержится множество веществ, которые полезны для организма человека, однако стоит помнить, что данный продукт также и вреден для здоровья, если употреблять его в больших порциях, сообщает Сегодня .

Опасность семечек для здоровья человека заключается в том, что они:

1) Вредны для здоровья зубов

Если вы жить не представляете без семечек, будьте готовы к тому, что это негативно отобразится на ваших зубах. Щелканье семян передними зубами приводит к оголению нервных окончаний вследствие появления мини-трещин на зубной эмали. В результате зубы способны потерять свою природную белизну и даже покрыться нехарактерными пятнами серого цвета. На месте данных пятен вскоре появится кариес. Причиной этого является жир, содержащийся в семечках.

2) Приводят к ожирению

Дело в том, что семена подсолнечника имеют очень большую калорийность. Так, за один раз, не заметив, можно употребить дневную стандартную норму калорий. Кроме того, они содержат большое количество жиров, которые также способны негативно отразиться на весе и фигуре.

3) Нарушают пищеварение

Очень часто после употребления большой порции семечек человек ощущает изжогу, которая является признаком неправильного пищеварения.

4) Вредят человеческим костям

Подсолнух имеет свойство накапливать выхлопные газы, которые витают в воздухе возле дорог, на месте роста данных растений. Так, кадмий - ядовитый металл он оседает в семенах, а после попадания в организм разрушает почки и костную ткань человеческого организма.