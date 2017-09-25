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Медики рассказали, к каким болезням приводит недосып
25.09.2017 21:21

Медики рассказали, к каким болезням приводит недосып

Студенты не спят несколько ночей подряд, когда готовятся к экзаменам, офисные работники сутками сидят за рабочим столом, чтобы завершить задание, а любое воздействие на сложную систему всегда вызывает ответную реакцию, на недостаток сна организм также способен ответить, сообщает Тернопольский лабораторный центр.

В результате многочисленных исследований было выяснено, что люди, которые спят менее 6-7 часов в сутки, рискуют близко познакомиться с такими проблемами как ожирение, диабет, а также болезни сердца. К развитию хронических заболеваний приводят изменения физиологии, спровоцированные недостаточным отдыхом организма.

Отсутствие сна приводит к нарушению метаболической (переработка пищи и использования энергии), иммунной (защита от болезней) и сердечной функции.

Чтобы подробно выяснить, что происходит с организмом из-за отсутствия сна, ученые Университета Южной Австралии привлекли волонтеров, которые проживали под строгим контролем в лабораториях от нескольких дней до нескольких недель в условиях полного или частичного лишения сна.

Нарушение обмена веществ

Недостаток сна ухудшает усвоение глюкозы, процесса, в котором сахар перерабатывается, хранится или используется для производства энергии. У здоровых и молодых взрослых с нормальной массой тела кратковременная потеря сна ухудшает толерантность к глюкозе и чувствительность к инсулину. В долгосрочной перспективе эти изменения способствуют увеличению риска ожирения и развития диабета.

Также  недостаток сна сбивает привычные суточные ритмы выработки гормонов, регулирующих аппетит. В нарушение сна реагируют как лептин, который подавляет желание поесть, так и грелин, действующий противоположно. Изменение баланса этих гормонов может привести к увеличению веса и ожирения. У людей, которые спят менее 8 часов в сутки, чаще увеличен индекс массы тела.

Слабый иммунитет

Иммунитет защищает организм от вторжений извне. Здоровый сон поддерживает иммунную функцию, тогда как недостаток сна снижает, увеличивая риск воспалительных, инфекционных заболеваний и рака.

Притупление природных иммунных реакций организма вызывает даже единственная бессонная ночь. Полное лишение сна провоцирует повышение уровня воспалительных маркеров, что может привести невосприимчивость к инсулину, заболевания сердца и остеопороза.

Болезненное сердце

В течение нескольких десятилетий растет число людей, страдающих от высокого кровяного давления. Все это время постепенно снижается общепринятая продолжительность сна.

В рамках существующей с 1976 года в США программы "Исследования здоровья медсестер" было выяснено, что риск развития сердечных заболеваний у женщин увеличивается, если они спят меньше пяти и более 9 часов в сутки.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, есть десять  основных симптомов, по которым можно во время узнать, что есть некоторые проблемы с почками. При выраженной почечной недостаточности в организме задерживается мочевина и другие вредные вещества. 

Теги материала: сон, недосып, болезнь, медики, лечение
Новости СМИ2
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