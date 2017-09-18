Врачи выяснили причины появления секущихся волос и способы борьбы с ними

MIGnews.com.ua

Секущиеся волосы являются состоянием, которое в медицине принято называть "трихоптилозом", причем характерным не только для женщин, но и для мужчин, несмотря на то, что вторые редко используют фены, утюжки и красители. Периодически волосы расщепляются на кончиках без видимых на то причин, сообщает zdorov-info .

Дело в том, что клетки волосяной кутикулы способны изнашиваться под воздействием ряда факторов, вследствие чего происходит отделение волокон протеина кератина - главного натурального компонента волос, друг от друга. Наиболее часто волосы начинают не только быть посеченными, а и тускнеть, выглядеть безжизненными в результате не совсем правильного ухода.

Но основными причинами трихоптилоза являются:

1) Реакции организма на стресс.

2) Гиповитаминоз (недостаток в организме витаминов).

3) Инфекционные заболевания.

4) Кожные заболевания.

5) Неправильный уход за волосами: в том числе, неверно подобранные расчески, слишком жесткая вода и неправильные химические средства.

Косметологи рекомендуют в независимости от длинны, освежать кончики волос стрижкой хотя бы раз в три месяца. Для того чтобы они выглядели более здоровыми и блестящими нужно как можно менее их травмировать при уходе: не следует расчесывать волосы сразу после их мытья, не просушивайте волосы полотенцем слишком энергичными движениями. После того, как голова вымыта, нужно завернуть волосы в полотенце и подождать от 10 до 15 минут.

При использовании фена, не нужно увлекаться слишком горячим режимом сушки, а стараться рассчитать мытье головы так, чтобы иметь возможность не досушивать волосы искусственно, а оставить их следка влажными. Для ежедневного ухода за волосами рекомендуется выбирать расчески из дерева или натуральной щетины.

Желательно отказаться от тугих резинок и металлических заколок, которые повреждают волос. Особенно вредно ложиться спать с невидимками или шпильками. Не забывайте о рациональном питании, своевременном лечении заболеваний, витаминах, физической активности и полноценном отдыхе: все эти моменты отражаются на вашей внешности, в том числе и на структуре волос.