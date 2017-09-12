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Врачи назвали крупы, которые наилучше выводят из организма шлаки
12.09.2017 21:29

Врачи назвали крупы, которые наилучше выводят из организма шлаки

Большая часть людей знает лишь о наиболее известных крупах, таких как гречка и овсянка, однако эксперты подчеркивают, что другие - не менее полезны и необходимы нашему организму. Если вы хотите похудеть, то выберите из списка ниже одну из круп и устройте разгрузочный день, питаясь только кашей, овощами и фруктами, передает Домашний очаг.

Так, чтобы быстро вывести из организма шлаки, необходимо употреблять такие крупы:

1) Пшено

Данная крупа, которая очень полезна при похудении, не только препятствует отложению жиров в организме, а и выводит их. Также пшено выводит токсины, способно насытить организм магнием, фосфором, калием, серой и витаминами РР, Е и витаминами группы В.

Эксперты советуют покупать пшено в прозрачном пакете, чтобы можно было проверить цвет зернышек - они должны иметь ярко-желтый цвет. Чем пшено желтее, тем оно полезнее. Тщательно промывайте крупу, на стакан возьмите три стакана воды и варите до размягчения.  

2) Гречка

Известно, что гречка является самой экологической со всех известных круп, так как обычно ее выращивают без химических удобрений. Медики рекомендуют употреблять эту крупу для профилактики и лечения анемии из-за высокого содержания железа. Также в гречке большая доза витаминов группы В и рутина. Она идеально подходит для тех, кто хочет похудеть - в ней содержатся сложные углеводы, которые медленно усваиваются и на долгое время дают чувство сытости.

3) Пшеничная крупа

Пшеничная крупа отлично регулирует жировой обмен и снижает холестерин, приготовленные из нее блюда способны улучшить состояние кожи, волос и ногтей, а также замедлить процесс старения. Эта крупа известна своими способностями выводить из организма жир, а значит, это один из лучших диетических продуктов.  Кроме того, пшеничная каша – одна из самых низкокалорийных, поэтому она поможет относительно быстро снизить вес.

4) Овсянка

Овсяная крупа и ее производные геркулесовые хлопья содержат витамины РР, Е и витамины группы В, а также магний, фосфор, кальций, железо, натрий и цинк. Но если вы мечтаете похудеть, важнее всего высокое содержание клетчатки, которая способствует очищению организма.

Чтобы сбросить вес, готовьте овсянку на воде, с добавлением корицы, активизирующей обмен веществ. В готовую кашу добавьте чайную ложку меда или немного свежих фруктов (кроме бананов и винограда).

5) Перловая крупа

Перловка, как и ячневая крупа, изготовляется из ячменного зерна. Ее зерна вмещают в себе целый комплекс витаминов и минералов, а кроме того богаты лизином – эта полезная аминокислота участвует в выработке коллагена. А коллаген, как известно, отвечает за молодость кожи. Перловка считается одним из лучших продуктов для похудения, ведь при приготовлении она увеличивается в объеме в пять раз. Это значит, что калорий в ней совсем немного,.

6) Рис

Если вы хотите сбросить вес, нужно соблюдать два важных правила. Во-первых, имейте в виду, что полезнее всего для здоровья - необработанный коричневый рис. Ведь до 70% витаминов и минералов содержатся именно в оболочке рисовых зерен.

Во-вторых, есть хитрость, позволяющая при приготовлении почти вдвое снизить калорийность риса. При варке кладите крупу уже в кипящую воду и добавляйте чайную ложку кокосового масла, а после варки сразу же охлаждайте. Таким образом все липиды способны сменить структуру крахмала и калорийность крупы резко снижается.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, прежде чем начать полноценно правильно питаться, необходимо очистить свой организм и кровь от токсинов. Диетологи утверждают, что процесс детокса очень простой, главное - придерживаться нескольких основных правил питания, среди них указанные ниже. 

Теги материала: каша, организм, очистка, похудение, здоровье, болезнь
Новости СМИ2
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