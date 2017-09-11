Медики рассказали, как быстро вывести токсины из организма

MIGnews.com.ua

Прежде чем начать полноценно правильно питаться, необходимо очистить свой организм и кровь от токсинов, передает med2.ru.

Диетологи утверждают, что процесс детокса очень простой, главное - придерживаться нескольких основных правил питания, среди них такие:

1) Пить много жидкости - за день необходимо выпивать, по меньшей мере, 2,5 литра чистой негазированной воды. Проснувшись, натощак обязательно употребить один-два стакана воды, в которую нужно добавить сок лимона и немного имбиря, благодаря чему запуститься процесс очистки. Кроме того, данный напиток станет для организма новым кофе, способным пробудить его, ведь лимон с имбирем бодрят не хуже кофеина.

2) Не употреблять обработанные углеводы - намного полезнее есть сырые овощи и фрукты.

3) Ежедневно съедать пять-семь порций овощей и фруктов - одна порция должна быть равна 100 граммам.

4) Употреблять продукты, которые помогают скорейшему выведению токсинов - среди них белокочанная капуста, брокколи, цветная капуста, кольраби, салат-кресс, хрен, редис, репа, брюква, китайская капуста, горчичное семя, ягоды, артишок, чеснок, лук, лук-порей, куркума и расторопша.

5) Отдать предпочтение нежирным белкам - нежирному мясу курицы и индейки, нежирным молочным продуктам (творог, йогурт, сычужный сыр) и протеиновому белку. Благодаря этим белкам можно поддержать уровень глутатиона в организме, который является мощным антиоксидантом и способен преобразовать токсины.

6) Чтобы вывести микробы из кишечника выпивать раз в день кисломолочный напиток - он также является отличной профилактикой стула.

7) Одно из самых главных правил - никакого алкоголя и соков во время детокса.