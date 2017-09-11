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В Минздраве рассказали, пригодна ли вода на пляжах Одессы для купания
11.09.2017 16:49

В Минздраве рассказали, пригодна ли вода на пляжах Одессы для купания

По состоянию на понедельник, 11 сентября, морская вода около курортов в Одесской области соответствует большинству санитарно-микробиологических показателей нормативных требований, сообщает Укринформ.

По словам заведующей отделом организации санитарно-эпидемиологических исследований ГУ "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Елены Варецкой, морская вода в Одесской области является пригодной для купания.

"Лабораторные исследования проб морской воды, взятые рядом с одесскими пляжами "Лузановка", "Ланжерон", "Дельфин", "Аркадия", "Отрада", "Чайка", а также пляжами 13-й и 16-й станции Большого Фонтана и другими, показали, что вода полностью соответствует нормам - как по химическим, так и по бактериологическим показателям", - заявила Варецкая.

Как сообщал MIGnews.com.ua, втечение эпидемиологического сезона 2017-2018 в Украине будут актуальны три штамма гриппа. Для 2017-2018 гг. эпидемиологического сезона для нашего полушария ВОЗ определила, что будут актуальны следующие штаммы гриппа: A/Michigan/45/2015 (H1N1), A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2), B/Brisbane/60/2008.

Теги материала: Одесса, пляжи, вода, море, здоровье
Новости СМИ2
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