В Минздраве рассказали, пригодна ли вода на пляжах Одессы для купания

MIGnews.com.ua

По состоянию на понедельник, 11 сентября, морская вода около курортов в Одесской области соответствует большинству санитарно-микробиологических показателей нормативных требований, сообщает Укринформ .

По словам заведующей отделом организации санитарно-эпидемиологических исследований ГУ "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Елены Варецкой, морская вода в Одесской области является пригодной для купания.

"Лабораторные исследования проб морской воды, взятые рядом с одесскими пляжами "Лузановка", "Ланжерон", "Дельфин", "Аркадия", "Отрада", "Чайка", а также пляжами 13-й и 16-й станции Большого Фонтана и другими, показали, что вода полностью соответствует нормам - как по химическим, так и по бактериологическим показателям", - заявила Варецкая.