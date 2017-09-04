Врачи назвали симптомы онкологии, на которые люди не обращают внимания

MIGnews.com.ua

Онкология - одно из самых страшных заболеваний. По словам врачей, почти в половине случаев диагностики рака больные не обращали внимания на появление симптомов, которые свидетельствуют о заболевании, сообщает healthystyle .

Сообщается, что при лечении рака важно как можно скорее обратиться к медикам, чтобы получить больше шансов на эффективное лечение и полное выздоровление.

Отмечается, что среди признаков развития онкологии, на которые люди редко обращают внимание, такие:

1. Сильный кашель и боли в области груди

Чаще всего данный симптом рака легких остается без внимания из-за того, что больной подозревает о наличии бронхита и надеется на скорое выздоровление и уход неприятных симптомов, однако следующим шагом стает диагностика онкологии.

2. Болезненное глотание

По словам докторов, наиболее часто эти симптомы принимают за симптомы простудных заболеваний и ангины, поэтому начинают принимать лекарства от этих заболеваний, хотя в это время в организме развивается рак горла или появляется опухоль в легких.

3. Увеличение лимфоузлов

Если у человека увеличились лимфоузлы в области паха и подмышек, то нужно срочно обратиться к онкологу, так как это может свидетельствовать о развитии раковых новообразований во внутренних органах.

4. Регулярная усталость и вялость

Данные симптомы должны очень насторожить, наиболее в том случае, если человек высыпается и отдыхает, но чувство подавленности не уходи - это может быть рак.

5. Понижение аппетита и резкое похудение

Без причины организм не может отказаться от пищи, мозг в любом случае должен посылать организму сигналы о том, что пришло время кушать. Точно также и с весом, если вес начал резко уходить, но при этом питание и движение остается в обычном режиме - это повод для похода к онкологу.

6. Кал с кровью

Практически никто из больных раком не обращает внимания на то, какой у него кал, а если даже человек и видит, что в нем есть сгустки крови, то он игнорирует данный факт. А на самом деле, пора бить тревогу и немедленно отправиться в больницу.

7. Боли при менструации и обильные выделения

Эти симптомы, характерные для женщин, являются поводом для обращения к гинекологу, ведь этого быть не должно. Очень часто с подобными симптомами у женщин диагностируют рак яичников или матки.