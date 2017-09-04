Исследователи изобрели камеру-рентген

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Исследователи Эдинбургского университета и Университета Хериот-Ватта создали камеру, которая способна видеть сквозь тело человека, с целью помощи врачам отслеживания медицинских инструментов - эндоскопов, во время обследований внутренностей организма, сообщает ВВС .

До этого врачам нужно было применять дорогостоящее рентгеновское сканирование для отслеживания эндоскопа в организме. Новая разработка может распознавать источники света, которые находятся внутри тела, такие, как наконечник длинной гибкой трубки эндоскопа.

"Возможность видеть местоположение медицинского аппарата имеет решающее значение во время многих медицинских процедур, ведь мы движемся к лечению болезней минимально инвазивными способами", - объяснил профессор Кев Даливаль.

Благодаря исследованиям удалось выяснить, что новая камера способна отслеживать точечный источник света сквозь 20 сантиметров ткани. Камеру поможет медикам отслеживать эндоскопы во время внутренних обследований организма.