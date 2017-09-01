Ученые назвали продукт, который действует на человеческий мозг, как кокаин

MIGnews.com.ua

В Австрии во время своего исследования ученые Квинслендского технологического университета пришли к выводу, что постоянное употребление в пищу сахара оказывает на организм человека влияние, похожее на действие некоторых наркотических препаратов, передает med2 .

Сообщается, что, проведя исследование, учеными было выяснено, что сахар способен вызвать не только ожирение, повышенный аппетит, отсутствие мотивации, депрессию и потерю контроля, а и повлиять на человеческий мозг таким образом, чтобы вызвать изменение поведения человека, во многом схожем со злоупотреблением наркотиками.

"Сахар способствует выработке в мозгу человека нейромедиатора допамина, который вызывает изменение поведения и заставляет испытывать привязанность к потреблению того или иного вещества или продукта. После длительного злоупотребления сахара, как и наркотиков, уровень допамина падает, что в результате приводит к формированию пристрастия и желанию увеличить количество потребляемого вещества. Таким образом, можно констатировать, что сахар вызывает привыкание, как и наркотические вещества", - рассказала о действии сахара профессор кафедры неврологии, одна из авторов проекта Селена Бартлетт.