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Ученые назвали продукт, который действует на человеческий мозг, как кокаин
01.09.2017 21:39

Ученые назвали продукт, который действует на человеческий мозг, как кокаин

В Австрии во время своего исследования ученые Квинслендского технологического университета пришли к выводу, что постоянное употребление в пищу сахара оказывает на организм человека влияние, похожее на действие некоторых наркотических препаратов, передает med2.

Сообщается, что, проведя исследование, учеными было выяснено, что сахар способен вызвать не только ожирение, повышенный аппетит, отсутствие мотивации, депрессию и потерю контроля, а и повлиять на человеческий мозг таким образом, чтобы вызвать изменение поведения человека, во многом схожем со злоупотреблением наркотиками.

"Сахар способствует выработке в мозгу человека нейромедиатора допамина, который вызывает изменение поведения и заставляет испытывать привязанность к потреблению того или иного вещества или продукта. После длительного злоупотребления сахара, как и наркотиков, уровень допамина падает, что в результате приводит к формированию пристрастия и желанию увеличить количество потребляемого вещества. Таким образом, можно констатировать, что сахар вызывает привыкание, как и наркотические вещества", - рассказала о действии сахара профессор кафедры неврологии, одна из авторов проекта Селена Бартлетт.

Как сообщал MIGnews.com.ua, американские ученые выяснили, что для человека, который ведет активный образ жизни и занимается спортом, является необходимым употребление сахара - главного источника глюкозы, наиболее быстро превращающейся в энергию. 

Теги материала: кокаин, сахар, мозг, зависимость, Ученые, медики
Новости СМИ2
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