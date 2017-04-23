Украинские специалисты разработали новый тип сердечного клапана

MIGnews.com.ua

Украинские ученые создали уникальный тип сердечного клапана из нитинола, сконструированный по принципу Геймлиха, который позволит удешевить операции по их имплантации в десятки раз, сообщает Укринформ .

По словам профессора Ильи Емца, специалисты Института металлофизики им Курдюмова совместно с учеными НАН Украины уже обсуждают вопрос создания медико-инженерного центра.

"Нитинол - это сплав никеля и титана, обладающий "эффектом памяти формы". То есть он может восстанавливать заданные параметры при нагреве, например, обретая форму ажурной конструкции внутри сосуда. Ныне широкой доступности метода препятствует его дороговизна. Например, в Мюнхене операция стоит минимум 40 тысяч евро, причем львиная доля этой суммы приходится на высокотехнологичный имплантат", - рассказал специалист.