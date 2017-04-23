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Украинские специалисты разработали новый тип сердечного клапана
23.04.2017 21:22

Украинские специалисты разработали новый тип сердечного клапана

Украинские ученые создали уникальный тип сердечного клапана из нитинола, сконструированный по принципу Геймлиха, который позволит удешевить операции по их имплантации в десятки раз, сообщает Укринформ.

По словам профессора Ильи Емца, специалисты Института металлофизики им Курдюмова совместно с учеными НАН Украины уже обсуждают вопрос создания медико-инженерного центра.

"Нитинол - это сплав никеля и титана, обладающий "эффектом памяти формы". То есть он может восстанавливать заданные параметры при нагреве, например, обретая форму ажурной конструкции внутри сосуда. Ныне широкой доступности метода препятствует его дороговизна. Например, в Мюнхене операция стоит минимум 40 тысяч евро, причем львиная доля этой суммы приходится на высокотехнологичный имплантат", - рассказал специалист.

Как сообщал MIGnews.com.uа, исследования ученых доказали, что воспаление аппендикса больше не нуждается в обязательном хирургическом лечении.

Теги материала: хирургия, сердце, пересадка, пересадка сердца, новый
Новости СМИ2
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