Украинские специалисты разработали новый тип сердечного клапана

Украинские ученые создали уникальный тип сердечного клапана из нитинола, сконструированный по принципу Геймлиха, который позволит удешевить операции по их имплантации в десятки раз, сообщает Укринформ.
По словам профессора Ильи Емца, специалисты Института металлофизики им Курдюмова совместно с учеными НАН Украины уже обсуждают вопрос создания медико-инженерного центра.
"Нитинол - это сплав никеля и титана, обладающий "эффектом памяти формы". То есть он может восстанавливать заданные параметры при нагреве, например, обретая форму ажурной конструкции внутри сосуда. Ныне широкой доступности метода препятствует его дороговизна. Например, в Мюнхене операция стоит минимум 40 тысяч евро, причем львиная доля этой суммы приходится на высокотехнологичный имплантат", - рассказал специалист.
Как сообщал MIGnews.com.uа, исследования ученых доказали, что воспаление аппендикса больше не нуждается в обязательном хирургическом лечении.