Канадские ученые выяснили, какой алкольный коктейль самый опасный

MIGnews.com.ua

В Канаде ученые выяснили, какой алкогольный коктейль является причинами разных травм и ДТП, сообщает gogetnews.info .

По данным источника, если смешать алкоголь и энергетический напиток возникнет множество серьезных последствий. Во первых, от подобной смеси частота сокращения сердечной мышцы увеличивается в разы, что приводит к негативному влиянию на орган. Однако это не единственный негативный фактор.

Если человек выпивает алкогольный напиток, его начинает клонить в сон, а также притупляются чувства, но энергетик скрывает все эти симптомы. Таким образом, выпив такой коктейль, человек перестает понимать, что происходит вокруг и где сон, а где реальность.

Кроме этого, эксперты детально изучили поведение человека в таком состоянии и пришли к выводу, что вероятность получения травмы любой степени возрастает в несколько раз. Если еще и сесть за руль в таком состоянии, то без всяких проблем и усилий можно попасть в ДТП.