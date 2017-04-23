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Канадские ученые выяснили, какой алкольный коктейль самый опасный
23.04.2017 21:00

Канадские ученые выяснили, какой алкольный коктейль самый опасный

В Канаде ученые выяснили, какой алкогольный коктейль является причинами разных травм и ДТП, сообщает gogetnews.info.

По данным источника, если смешать алкоголь и энергетический напиток возникнет множество серьезных последствий. Во первых, от подобной смеси частота сокращения сердечной мышцы увеличивается в разы, что приводит к негативному влиянию на орган. Однако это не единственный негативный фактор.

Если человек выпивает алкогольный напиток, его начинает клонить в сон, а также притупляются чувства, но энергетик скрывает все эти симптомы. Таким образом, выпив такой коктейль, человек перестает понимать, что происходит вокруг и где сон, а где реальность.

Кроме этого, эксперты детально изучили поведение человека в таком состоянии и пришли к выводу, что вероятность получения травмы любой степени возрастает в несколько раз. Если еще и сесть за руль в таком состоянии, то без всяких проблем и усилий можно попасть в ДТП.

Как сообщал MIGnews.com.ua, британские ученые провели параллель между кожными проблемами и суицидальными мыслями.

Теги материала: алкоголь, энергетик, здоровье, Канада, Ученые
Новости СМИ2
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