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В Дании успешно испытали новый метод борьбы с раком
22.04.2017 13:38

В Дании успешно испытали новый метод борьбы с раком

В Дании ученые испытали новый метод борьбы с онкологическими болезнями, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что после применения нового лекарства 80% мышей остались живы до конца эксперимента. При этом все грызуны, которых лечили стандартными методами, не выжили.

Эта методика может помочь раковым больным, для которых стандартное лечение химиопрепаратами оказывается неэффективным", - рассказал исследователь Мадс Даугорд.

По данным источника, ученым удалось остановить рост опухолей мочевого пузыря, устойчивых к химиотерапии.

Кроме этого, датские исследователи хотят применить новую методику для замедления развития других видов опухолей. А также ученые рассматривают возможность проведения клинических испытаний на людях.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, ученые обнаружили новый способ лечения рака витамином С.

Теги материала: онкология, раковые клетки, Дания, болезнь, ученые, исследование
Новости СМИ2
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