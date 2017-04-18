Диетологи рассказали, как правильно выйти из пасхальных праздников без вреда для здоровья

Довольно много украинцев обращаются за помощью к медикам с обострением желудочно-кишечных заболеваний именно во время пасхальных праздников - это распространенные "расплата" за неправильный выход из Великого Поста. А предупредить негативные последствия может соблюдение следующих советов от диетологов, сообщает УНИАН.
1. Количество пищи, которая потребляется за праздничным столом, не должно быть чрезмерным. Лучше всего, прекратить есть, когда еще остается небольшое чувство голода. Не следует пытаться съесть больше с помощью лекарственных средств. Они не смогут предупредить развития последствий переедания, а только временно улучшат пищеварение. Постепенное увеличение количества пищи обусловлено необходимостью восстановления надлежащего уровня продукции ферментов, выработка которых существенно уменьшилась во время поста благодаря ограничению количества пищи и исключения продуктов животного происхождения.
2. Употребление животной пищи за праздничным столом должно быть ограниченным, не следует употреблять более 150-200 граммов мяса (особенно жирных видов), более одного яйца и много соусов.
3. Осознанный и разумный выбор безопасных и полезных продуктов за праздничным столом включает преимущественно рыбу и продукты растительного происхождения - фрукты, овощи и злаковые продукты. Растительная пища кроме содержания полезных микроэлементов и витаминов содержит пищевые волокна, надлежащее количество которых обеспечивает полноценную работу органов пищеварения и предупреждает развитие многих опасных заболеваний.
4.Осторожно с алкоголем! Ведь, отравление алкоголем занимает первое место среди причин госпитализации украинцев в праздничные дни с повышенным травматизмом, случаи которого также связаны с алкогольным опьянением. Алкоголь вообще не должен использоваться без еды и его количество после Поста следует уменьшить, а лучше и вовсе отказаться.
5. Выход из поста требует у лиц преклонного возраста и больных с хроническими болезнями внутренних органов (им людям вообще следует воздержаться от употребления животной пищи, а тем более от алкоголя, в течение первых дней после поста). Добавление рыбы и мясных продуктов к постным блюдам, которые стали привычными, должно происходить очень медленно.
Приведенные пять правил нельзя считать исчерпывающими и универсальными для всех. Тем не менее, если вы страдаете хроническими болезнями, то следует обсудить с врачом особенности питания после окончания поста.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, ранней весной многие люди сталкиваются с авитаминозом или дефицитом витаминов.