Диетологи рассказали, как правильно выйти из пасхальных праздников без вреда для здоровья

MIGnews.com.ua

Довольно много украинцев обращаются за помощью к медикам с обострением желудочно-кишечных заболеваний именно во время пасхальных праздников - это распространенные "расплата" за неправильный выход из Великого Поста. А предупредить негативные последствия может соблюдение следующих советов от диетологов, сообщает УНИАН .

1. Количество пищи, которая потребляется за праздничным столом, не должно быть чрезмерным. Лучше всего, прекратить есть, когда еще остается небольшое чувство голода. Не следует пытаться съесть больше с помощью лекарственных средств. Они не смогут предупредить развития последствий переедания, а только временно улучшат пищеварение. Постепенное увеличение количества пищи обусловлено необходимостью восстановления надлежащего уровня продукции ферментов, выработка которых существенно уменьшилась во время поста благодаря ограничению количества пищи и исключения продуктов животного происхождения.

2. Употребление животной пищи за праздничным столом должно быть ограниченным, не следует употреблять более 150-200 граммов мяса (особенно жирных видов), более одного яйца и много соусов.

3. Осознанный и разумный выбор безопасных и полезных продуктов за праздничным столом включает преимущественно рыбу и продукты растительного происхождения - фрукты, овощи и злаковые продукты. Растительная пища кроме содержания полезных микроэлементов и витаминов содержит пищевые волокна, надлежащее количество которых обеспечивает полноценную работу органов пищеварения и предупреждает развитие многих опасных заболеваний.

4.Осторожно с алкоголем! Ведь, отравление алкоголем занимает первое место среди причин госпитализации украинцев в праздничные дни с повышенным травматизмом, случаи которого также связаны с алкогольным опьянением. Алкоголь вообще не должен использоваться без еды и его количество после Поста следует уменьшить, а лучше и вовсе отказаться.

5. Выход из поста требует у лиц преклонного возраста и больных с хроническими болезнями внутренних органов (им людям вообще следует воздержаться от употребления животной пищи, а тем более от алкоголя, в течение первых дней после поста). Добавление рыбы и мясных продуктов к постным блюдам, которые стали привычными, должно происходить очень медленно.

Приведенные пять правил нельзя считать исчерпывающими и универсальными для всех. Тем не менее, если вы страдаете хроническими болезнями, то следует обсудить с врачом особенности питания после окончания поста.