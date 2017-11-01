Астрономы рассказали о гигантской планете, нарушающей все ранее известные законы физики

MIGnews.com.ua

Астрономы обнаружили "планету-монстр", существование которой противоречит теориям формирования и ранее считалось крайне маловероятным, сообщает EurekAlert.

Согласно исследованиям, открытая планета является самой массивной по сравнению с размерами своей материнской звезды из всех, обнаруженных на данный момент. Планета NGTS-1b также является газовым гигантом размером с Юпитер, который вращается вокруг небольшого красного карлика в два раза меньше Солнца, который располагается на расстоянии 600 световых лет от Земли.

Существующие теории формирования планет утверждают, что возле небольших звезд могут сформироваться только небольшие планеты. Эти теории предполагают, что маленькие звезды могут собрать вокруг себя достаточное количество вещества для формирования небольших скалистых планет, но у них недостаточно сил для того, чтобы вокруг них сформировались газовые гиганты.

Известно также, что новая же планета является горячим Юпитером, настолько же большим, как газовый гигант Солнечной системы, но примерно на 20% менее массивная. Она располагается очень близко к своей звезде - на расстоянии, которое составляет примерно 3% расстояния от Земли до Солнца, и совершает оборот вокруг звезды за 2,6 земных дня. Температура поверхности планеты составляет примерно 530 градусов Цельсия.