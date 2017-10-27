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В Бердянске строители случайно обнаружили останки мамонта
27.10.2017 21:18

В Бердянске строители случайно обнаружили останки мамонта  Фоторепортаж

В городе Бердянск Запорожской области работники во время проведения строительных работ на территории детского сада обнаружили останки мамонта, передает  Сегодня.

Обнаруженный бивень мамонта строители передали в местный музей, ученые сотрудники которого официально подтвердили, что кость реально принадлежала мамонту, который среди палеонтологов более известен как "южный слон". Во времена жизни животное достигало четырех метров в высоту, но шерсти на нем, в отличие от северных родичей, не было.

Ученые подчеркнули, что ранее останки таких мамонтов на окраине Бердянска находились регулярно, однако жители города, не осознавая историческую ценность находок, применяли твердый материал для строительства, добавляя его в цемент, а также бетон.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в северном регионе Китая был найден восемнадцатиметровый необычный скелет, который напоминает останки дракона. Таинственные кости были обнаружены жителями городка Чжанцзякоу, а обнародованное в сети видео со скелетом уже набрало огромное количество просмотров. 

Теги материала: мамонт, находка, строители, археологи, музей, Бердянск
Новости СМИ2
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