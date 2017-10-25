В США медики разделили сросшихся головами сиамских близнецов

MIGnews.com.ua

В США медики успешно провели операцию по разделению сиамских близнецов, которые срослись головой, сообщается на сайте Детского госпиталя Филадельфии.

Известно, операция была проведена еще пять месяцев назад, но информация о ней была распространена только сейчас. Обе девочки чувствуют себя хорошо и продолжают восстанавливаться после операции.

Медики рассказали, что фактически операция проводилась на протяжении года. Еще в октябре 2016 года медики разделили кости черепа девочек и установили специальный прибор, который раздвигал черепа примерно на миллиметр или два в день.

На протяжении последующих пяти месяцев были проведены еще несколько операций, которые были подготовкой к финальному разделению. Окончательная комплексная операция длилась на протяжении 11 часов, в ней принимали участие 30 специалистов.