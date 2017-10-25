Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Наука - Наука и техника
В США медики разделили сросшихся головами сиамских близнецов
25.10.2017 19:02

В США медики разделили сросшихся головами сиамских близнецов  Видеорепортаж

В США медики успешно провели операцию по разделению сиамских близнецов, которые срослись головой, сообщается на сайте Детского госпиталя Филадельфии.

Известно, операция была проведена еще пять месяцев назад, но информация о ней была распространена только сейчас. Обе девочки чувствуют себя хорошо и продолжают восстанавливаться после операции.

Медики рассказали, что фактически операция проводилась на протяжении года. Еще в октябре 2016 года медики разделили кости черепа девочек и установили специальный прибор, который раздвигал черепа примерно на миллиметр или два в день.

На протяжении последующих пяти месяцев были проведены еще несколько операций, которые были подготовкой к финальному разделению. Окончательная комплексная операция длилась на протяжении 11 часов, в ней принимали участие 30 специалистов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, медики Киевского института нейрохирургии имени Ромоданова осуществили уникальную операцию по удалению опухоли мозга.

 

Теги материала: медики, голова, дети, операция
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Ученые рассказали, у кого чаще рождаются дети-гении
Важное
Ученые рассказали, у кого чаще рождаются дети-гении
Российский IT-специалист вживил себе в грудь вибрирующий компас
Важное
Российский IT-специалист вживил себе в грудь вибрирующий компас  Фоторепортаж
Медики нашли способ лечить аппендицит без операции
Важное
Медики нашли способ лечить аппендицит без операции
Программист из Черкасс создал уникальную программу для защиты детей от интернет-зависимости
Важное
Программист из Черкасс создал уникальную программу для защиты детей от интернет-зависимости
Ученые создали танцующих человечков, которые научат детей играть на пианино
Важное
Ученые создали танцующих человечков, которые научат детей играть на пианино  Видеорепортаж
Создано нанолезвие для операций на клетках
Важное
Создано нанолезвие для операций на клетках  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика