Американский астронавт показал Киев из космоса

Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства из Соединенных Штатов Америки Рэнди Бресник представил снимки столицы Украины, которые он сделал из борта Международной космической станции. Фотографии были обнародованы на его странице в социальной сети Facebook.
Стоит отметить, что с хештегом #OneWorldManyViews в социальных сетях представитель NASA размещает фото разнообразных городов всей планеты. Новую запись американец посвятил Украине.
Кроме того, в своих постах астронавт рассказывает интересные факты истории и показывает исторические достопримечательности городов мира. Среди выдающихся сооружений Киева Рэнди Бресник выделил Софийский собор и Михайловский Златоверхий монастырь, которые "сияют в Киеве, столице Украины".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, астронавты Соединенных Штатов Америки представили несколько фотографий вида теперешнего Нью-Йорка из Международной космической станции и кадры терактов в США с 11 сентября 2001 года, жертвами которых стали около 3 тысяч человек.