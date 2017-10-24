Американский астронавт показал Киев из космоса

MIGnews.com.ua

Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства из Соединенных Штатов Америки Рэнди Бресник представил снимки столицы Украины, которые он сделал из борта Международной космической станции. Фотографии были обнародованы на его странице в социальной сети Facebook.

Стоит отметить, что с хештегом #OneWorldManyViews в социальных сетях представитель NASA размещает фото разнообразных городов всей планеты. Новую запись американец посвятил Украине.

Кроме того, в своих постах астронавт рассказывает интересные факты истории и показывает исторические достопримечательности городов мира. Среди выдающихся сооружений Киева Рэнди Бресник выделил Софийский собор и Михайловский Златоверхий монастырь, которые "сияют в Киеве, столице Украины".