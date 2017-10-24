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Американский астронавт показал Киев из космоса
24.10.2017 19:42

Американский астронавт показал Киев из космоса  Фоторепортаж

Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства из Соединенных Штатов Америки Рэнди Бресник представил снимки столицы Украины, которые он сделал из борта Международной космической станции. Фотографии были обнародованы на его странице в социальной сети Facebook.

Стоит отметить, что с хештегом #OneWorldManyViews в социальных сетях представитель NASA размещает фото разнообразных городов всей планеты. Новую запись американец посвятил Украине.

Кроме того, в своих постах астронавт рассказывает интересные факты истории и показывает исторические достопримечательности городов мира. Среди выдающихся сооружений Киева Рэнди Бресник выделил Софийский собор и Михайловский Златоверхий монастырь, которые "сияют в Киеве, столице Украины".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, астронавты Соединенных Штатов Америки представили несколько фотографий вида теперешнего Нью-Йорка из Международной космической станции и кадры терактов в США с 11 сентября 2001 года, жертвами которых стали около 3 тысяч человек. 

Теги материала: космос, Киев, фото, Украина, НАСА, NASA
Новости СМИ2
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