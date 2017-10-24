NASA опубликовало снимки заката в созвездии Ореона

MIGnews.com.ua

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало снимок, на котором запечатлено удивительное зрелище - закат в созвездии Ориона. Фотография была сделана при помощи орбитального телескопа Hubble.

На снимке показана Туманность Ориона, которая расположена в 1500 световых годах от Земли, ниже Пояса Ориона, и представляет собой светящуюся эмиссионную туманность.

Как сообщал MIGnews.com.uа, международная группа ученых заявила об обнаружении недостающих 50% видимого вещества Вселенной в ходе исследований.

По данным источника, Вселенная свыше, чем на 95% состоит из темной материи и темной энергии. При этом обычной (барионной) материи отводится около 4,6% от общего занимаемого пространства.

Согласно результатам исследований специалистов, материя довольно плотно упакована между галактиками и галактическими скоплениями.