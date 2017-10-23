На Землю надвигаются новые магнитные бури

MIGnews.com.ua

В начале недели землю накроет новая магнитная буря, сообщили в пресс-службе Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA .

Сообщается, что малая и умеренная магнитные бури достигнут поверхности Земли 24 и 25 октября соответственно.

Ученые рассказали, что в космическом пространстве наблюдаются два плотных потока солнечного ветра, которые и приводят к магнитным бурям. Так, второй поток солнечного ветра достигнет Земли в начале недели - с 24 октября.

Как сообщал MIGnews.com.ua, планету Земля накрыла сильнейшая магнитная буря, пик которой уже завершился. О соответствующем факте сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

Согласно сообщению Лаборатории, пик бури в три балла по общей пятибалльной шкале пришелся на период с 6.00 до 12.00 по киевскому времени.