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В Китае местные жители обнаружили 18-метровый скелет дракона. ВИДЕО
19.10.2017 21:21

В Китае местные жители обнаружили 18-метровый скелет дракона. ВИДЕО  Видеорепортаж

В северном регионе Китая был найден восемнадцатиметровый необычный скелет, который напоминает останки дракона, сообщают Подробности.

По информации издания, таинственные кости были обнаружены жителями городка Чжанцзякоу, а обнародованное в сети видео со скелетом уже набрало огромное количество просмотров.

Найденный скелет являет собой огромный череп, две лапы большого размера и длинный хвост. Жители города уверены, что этот скелет - останки дракона, который жил на этих территориях в древние времена. Как гласит китайская мифология, драконы имели длинное вытянутое тело и короткие конечности, однако у них не было крыльев в отличие от драконов, представленных в традиционной западной мифологии.

Стоит отметить, что местные исследователи и представители власти еще не дали официального подтверждения того, является ли находка скелетом сказочного чудовища. Пользователи сетей, в свою очередь, спорят о том, настоящие ли останки.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, международная группа ученых нашла на территории Африки ранее неизведанный вид гиенодонов - млекопитающих хищников, которые проживали в Северной Америке, Азии и Европе более 25 миллионов лет тому назад.  

Теги материала: останки, животное, древность, находка, Китай
Новости СМИ2
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