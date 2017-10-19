В Китае местные жители обнаружили 18-метровый скелет дракона. ВИДЕО

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В северном регионе Китая был найден восемнадцатиметровый необычный скелет, который напоминает останки дракона, сообщают Подробности .

По информации издания, таинственные кости были обнаружены жителями городка Чжанцзякоу, а обнародованное в сети видео со скелетом уже набрало огромное количество просмотров.

Найденный скелет являет собой огромный череп, две лапы большого размера и длинный хвост. Жители города уверены, что этот скелет - останки дракона, который жил на этих территориях в древние времена. Как гласит китайская мифология, драконы имели длинное вытянутое тело и короткие конечности, однако у них не было крыльев в отличие от драконов, представленных в традиционной западной мифологии.

Стоит отметить, что местные исследователи и представители власти еще не дали официального подтверждения того, является ли находка скелетом сказочного чудовища. Пользователи сетей, в свою очередь, спорят о том, настоящие ли останки.