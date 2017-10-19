Ученые бьют тревогу: в мире критически сократилось количество насекомых

MIGnews.com.ua

В течение последних тридцати лет на территории заповедников Германии критически уменьшилось количество летающих насекомых - на 75%, к тому же предполагается, что в других регионах ситуация значительно хуже. Об этом заявили ученые, опубликовав результаты исследования на страницах издания Plos One .

Проверив количество насекомых в 60 немецких заповедниках, а также сравнив результаты с данными, полученными в 1989 году, ученые пришли к выводу, что, по состоянию на 2017 год, оно уменьшилось на 75%, причины чего выяснить пока не удалось. При этом число не зависело ни от среды обитания, ни от земель, ни от погодных условий.

Ученые надеются, что ситуацию удастся исправить, сократив последствия интенсивного сельского хозяйства и увеличив количество цветов, но они отмечают, что нужно как можно быстрее установить причину такого негативного прироста - ведь, если такие результаты были получены в заповедниках, то ситуация в неохраняемых регионах может быть значительно хуже.

Стоит отметить, что в том случае, если количество летающих насекомых будет уменьшаться, то это может повлечь за собой непоправимые последствия для целых экосистем. Насекомые служат источником пищи для множества птиц, летучих мышей, рептилий и земноводных, а также нужны для опыления цветов.