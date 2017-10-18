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Ученые нашли на Луне пещеру и готовятся отправить жилой модуль на планету
18.10.2017 19:16

Ученые нашли на Луне пещеру и готовятся отправить жилой модуль на планету

Частная космическая компания Bigelow Aerospace заявляет о том, что началась подготовка к запуску жилого модуля на орбиту Луны, сообщает компания в совместном пресс-релизе с United Launch Alliance.

Сообщается, что компании собираются вывести на лунную орбиту модуль B330 к 2022 году. Это - надувной отсек длиной 13,7 метра и диаметром 6,7 метра, в котором могут жить и работать до шести человек.

Известно, что изначально модуль будет доставлен на околоземную орбиту ракетой Vulcan 562, там отсек будет развернут и проверен. Затем к модулю направят еще две ракеты с дополнительными запасами топлива, которое перекачают в одну из них, чтобы использовать для переправки отсека к Луне.

Также стало известно, что данные наблюдений, собранные лунным аппаратом из Японии Kaguya показали, что на Луне существует пещера протяженностью 50 км (30 миль), которая может обеспечить убежище для космонавтов в будущем, сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований.

Пещера может защитить космонавтов от солнечного излучения и космических лучей, когда они будут строить базу для разведки, сообщает агентство.

Она находится под комплексом лавовых куполов, названных холмами Мариуса. Сначала спутник на орбите Луны нашел отверстие диаметром и глубиной около 50 метров. Однако дальнейшие исследования района с помощью радиоволн обнаружили длинную лавовую трубку.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в сети появилось видео успешной посадки капсулы космического корабля "Союз МС-04", на борту которой пребывали трое членов экипажа МКС.

Теги материала: Луна, пещера, модуль, люди
Новости СМИ2
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