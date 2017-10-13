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Укроборонпром представил снаряд нового поколения, поражающий цель за 12 километров
13.10.2017 20:14

Укроборонпром представил снаряд нового поколения, поражающий цель за 12 километров  Фоторепортаж

Украинский государственный научно-производственный комплекс Прогресс завершил разработку высокоточного артиллерийского снаряда, обеспечивающего максимальную вероятность попадания в цель при первом выстреле при дальности до 12 километров. О вооружении, представленном на выставке Оружие и Безопасность-2017 сообщила пресс-служба Украинского оборонпрома.

По информации пресс-службы, данный снаряд - образец "умного оружия", максимальная точность попадания которого достигается при помощи применения полуактивного лазерного наведения.

В это же время, конструкция электронных и оптико-механических систем снаряда способны выдержать сверхвысокие перегрузки во время артиллерийского выстрела.

"Для наведения "Карасука" на цель можно использовать лазерные целеуказатели-дальномеры, как наземные, так и установленные на беспилотные летательные аппараты", - уточнили конструкторы украинского вооружения, добавив, что подобные высокоточные снаряды позволяют военным сэкономить время и стоимость выполнения боевой задачи, уменьшить потери.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинская национальная гвардия представила первую партию автоматических карабинов M4-WAC-47, которые были изготовлены по главным из стандартов НАТО. Первый показ оружия состоялся в четверг, 5 октября, на территории полигона Национальной гвардии Украины под Киевом.

Теги материала: вооружение, оружие, боевое оружие, Укроборонпром, разработать
Новости СМИ2
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