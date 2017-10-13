Укроборонпром представил снаряд нового поколения, поражающий цель за 12 километров

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Украинский государственный научно-производственный комплекс Прогресс завершил разработку высокоточного артиллерийского снаряда, обеспечивающего максимальную вероятность попадания в цель при первом выстреле при дальности до 12 километров. О вооружении, представленном на выставке Оружие и Безопасность-2017 сообщила пресс-служба Украинского оборонпрома.

По информации пресс-службы, данный снаряд - образец "умного оружия", максимальная точность попадания которого достигается при помощи применения полуактивного лазерного наведения.

В это же время, конструкция электронных и оптико-механических систем снаряда способны выдержать сверхвысокие перегрузки во время артиллерийского выстрела.

"Для наведения "Карасука" на цель можно использовать лазерные целеуказатели-дальномеры, как наземные, так и установленные на беспилотные летательные аппараты", - уточнили конструкторы украинского вооружения, добавив, что подобные высокоточные снаряды позволяют военным сэкономить время и стоимость выполнения боевой задачи, уменьшить потери.