В столичном университете случайно обнаружили старинный револьвер

MIGnews.com.ua

На территории библиотеки Национального университета "Киево-Могилянская академия" был найден револьвер, возраст которого более 150 лет. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Махаил Апостол, написав на своей странице в социальной сети Facebook.

"Это револьвер, думаю, женский, которому не менее 150 лет. Шестизарядный, в барабане одной пули нет. Все признаки, изготовленный в Европе: черная пластмасса с декоративными узорами вмонтирована в металлический корпус, а на корпусе выбита цифра семь и буквы RN и что-то вроде короны", - говорится в сообщении советника МВД.

Он также отметил, что объект обнаружили в Староакадемическом корпусе библиотеки Национального университета "Киево-Могилянской академии" за шкафами, заполненными книгами, которые не передвигались с того момента, как более 150 лет тому назад были встроены в стену.

"Здание построил Мазепа в 1704 году. Трудно сейчас сказать, какая историческая ценность этой находки. Руководство НаУКМА обратилось ко мне помочь, чтобы этот револьвер вернулся в свой Музей", - подчеркнул Михаил.