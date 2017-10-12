Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Наука - Наука и техника
В Африке палеонтологи неожиданно обнаружили новый вид древних хищников
12.10.2017 16:18

В Африке палеонтологи неожиданно обнаружили новый вид древних хищников  Фоторепортаж

Международная группа ученых нашла на территории Африки ранее неизведанный вид гиенодонов - млекопитающих хищников, которые проживали в Северной Америке, Азии и Европе более 25 миллионов лет тому назад, сообщает Газета.ру, ссылаясь на информацию издания PLoS ONE.

Известно, что новому обнаруженному виду дали название Pakakali rukwaensis, его останки были найдены на юго-западе Танзании, а размер, предварительно, равен рыси.

Отмечается, что благодаря биогеографическому и филогенетическому анализу, палеонтологам удалось узнать больше о переходе от ранних африканских хищников к теперешней экосистеме, также ученые наконец разобрались в анатомии гиенодонов до появления в Африке современных хищников.

Так, после того, как динозавры массово вымерли, гиенодоны приняли на себя роль главных хищников Африки, пока на территорию не были завезены иные хищные животные. В скором времени гиенодоны вымерли, почему это произошло, удастся выяснить благодаря новой находке.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на территории небольшого острова в Тихом океане натуралисты заметили колонию насекомых, которых ученые признали вымершими еще сто лет тому назад. 

Теги материала: ученые, палеонтолог, раскопки, древность, Африка, хищник
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Антарктиде обнаружили дыру неизвестного происхождения
Важное
В Антарктиде обнаружили дыру неизвестного происхождения  Фоторепортаж
В Турции случайно нашли самую древнюю библейскую реликвию
Важное
В Турции случайно нашли самую древнюю библейскую реликвию  Фоторепортаж
Ученые спрогнозировали в Австралии повышение температуры до 50 градусов
Важное
Ученые спрогнозировали в Австралии повышение температуры до 50 градусов
У американского побережья найден подводный лес возрастом более 60 тысяч лет
Важное
У американского побережья найден подводный лес возрастом более 60 тысяч лет  Видеорепортаж
Независимые ученые опровергли вред СВЧ-печей
Важное
Независимые ученые опровергли вред СВЧ-печей
Спустя сто лет поисков археологи нашли Храм Артемиды
Важное
Спустя сто лет поисков археологи нашли Храм Артемиды  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017
Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
10.10.2017
Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика