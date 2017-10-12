В Африке палеонтологи неожиданно обнаружили новый вид древних хищников

MIGnews.com.ua

Международная группа ученых нашла на территории Африки ранее неизведанный вид гиенодонов - млекопитающих хищников, которые проживали в Северной Америке, Азии и Европе более 25 миллионов лет тому назад, сообщает Газета .ру, ссылаясь на информацию издания PLoS ONE.

Известно, что новому обнаруженному виду дали название Pakakali rukwaensis, его останки были найдены на юго-западе Танзании, а размер, предварительно, равен рыси.

Отмечается, что благодаря биогеографическому и филогенетическому анализу, палеонтологам удалось узнать больше о переходе от ранних африканских хищников к теперешней экосистеме, также ученые наконец разобрались в анатомии гиенодонов до появления в Африке современных хищников.

Так, после того, как динозавры массово вымерли, гиенодоны приняли на себя роль главных хищников Африки, пока на территорию не были завезены иные хищные животные. В скором времени гиенодоны вымерли, почему это произошло, удастся выяснить благодаря новой находке.