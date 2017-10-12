В Африке палеонтологи неожиданно обнаружили новый вид древних хищников

Международная группа ученых нашла на территории Африки ранее неизведанный вид гиенодонов - млекопитающих хищников, которые проживали в Северной Америке, Азии и Европе более 25 миллионов лет тому назад, сообщает Газета.ру, ссылаясь на информацию издания PLoS ONE.
Известно, что новому обнаруженному виду дали название Pakakali rukwaensis, его останки были найдены на юго-западе Танзании, а размер, предварительно, равен рыси.
Отмечается, что благодаря биогеографическому и филогенетическому анализу, палеонтологам удалось узнать больше о переходе от ранних африканских хищников к теперешней экосистеме, также ученые наконец разобрались в анатомии гиенодонов до появления в Африке современных хищников.
Так, после того, как динозавры массово вымерли, гиенодоны приняли на себя роль главных хищников Африки, пока на территорию не были завезены иные хищные животные. В скором времени гиенодоны вымерли, почему это произошло, удастся выяснить благодаря новой находке.
Как сообщал MIGnews.com.ua, на территории небольшого острова в Тихом океане натуралисты заметили колонию насекомых, которых ученые признали вымершими еще сто лет тому назад.