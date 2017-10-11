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У Facebook и Instagram по всему миру случился масштабный программный сбой
11.10.2017 20:12

У Facebook и Instagram по всему миру случился масштабный программный сбой  Фоторепортаж

В работе таких социальных сетей как Facebook и Instagram у пользователей по всему миру произошел масштабный сбой. О соответствующем факте сообщил специальный сервис DownDetector, а также тысячи пользователей на своих страницах в других социальных сетях.

"Запрошенные вами материалы не могут быть показаны в данное время. Возможно, они временно недоступны, ссылка, которую вы нажали, уже недействительна, или у вас нет прав на просмотр этой странице", говорится в оповещении, которое появляется у пользователей, пытающихся войти в свой аккаунт в соцсети.

В частности, стало известно о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram в Киеве, Москве, Токио, Милане, Праге, Нью-Йорке, Риме, Тель-Авиве, Дублине, Эдинбурге и некоторых других городах. Руководители компаний пока не дали никаких комментариев о случившемся.

Как сообщал MIGnews.com.ua, серьезные проблемы в компьютерных системах возникли в нескольких международных аэропортах на территории всего мира. В частности, компьютерные сбои были зафиксированы в Лондонских Хитроу и Гатвик, Парижском Шарль де Голль, СингапурскомЧанги, Йоханнесбурге, Цюрихе, Мельбурне и Вашингтонском Рейгане. 

Теги материала: сбой, компьютер, социальные сети, Инстаграм
Новости СМИ2
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