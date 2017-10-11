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В Антарктиде обнаружили дыру неизвестного происхождения
11.10.2017 15:53

В Антарктиде обнаружили дыру неизвестного происхождения  Фоторепортаж

Ученые в Антарктиде нашли дыру загадочного происхождения, размеры которой сопоставимы с размерами озера Верхнее в Северной Америке, передает Корреспондент, ссылаясь на информацию издания Motherboard.

Сообщается, что эта дыра была случайно обнаружена исследователями из Канадского Торонтского университета. По словам профессора Кента Мура, который занимается ее исследованием, внешне она похожа на то, что "кто-то ударил кулаком лед".

Исследователи подчеркивают, что, как правило, полыньи формируются относительно близко к границам льда и моря, однако в данном случае полынья отдалена на сотни километров от линии раздела. Поэтому природа ее образования является серьезной загадкой для ученых.

Они также добавляют, что впервые ее появление обнаружили 9 сентября этого года в районе Моря Уэддела, при этом подобная полынья появилась здесь  в 70-х годах прошлого столетия, в связи с тем, что тогда изучить ее спутником было невозможно, причина ее появления так и осталась неизученной.

Как сообщал MIGnews.com.ua, исследователи заметили, что размер разлома в антарктическом леднике Ларсена все быстрее растет, ожидается раскол ледника в ближайшие недели. Площадь части, которая отколется, составит более шести тысяч квадратных километров, что равно десятой части общей площади ледника.  

Теги материала: Антарктида, ученые, наука, дыра, изучение
Новости СМИ2
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