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Назван лауреат Нобелевской премии по экономике
09.10.2017 13:30

Назван лауреат Нобелевской премии по экономике

Американец Ричард Талер получил Нобелевскую премию по экономике за исследования поведенческой экономики. Об этом сообщает пресс-служба нобелевского комитета в Twitter.

Также компания Clarivate Analytics, публикующая имена главных претендентов, основываясь на индексе цитируемости, назвала Колина Кэмерера и Джорджа Лоуэнштейна возможными лауреатами. Они также проводят исследования в области поведенческой экономики. Так, экономисты изучают причину, по которой людей привлекают рискованные инвестиции, и почему ранки склонны к "пузырям", передает Дождь.

Роберт Холл был одним из фаворитов за анализ производительности труда, рецессии и безработицы. Кроме него, в список попали ученые из Соединенных Штатов Америки Майкл Дженсен и Стюарт Майерс, которые занимаются изучением процесса принятия решений в сфере корпоративных финансов.

Отмечается, что вручение награды пройдет в Стокгольмской филармонии 10 декабря. Победитель получит медаль и 1,12 миллион долларов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 6 октября, Нобелевскую премию мира в 2017 году получило движение за запрет ядерного оружия.

Теги материала: Нобелевская премия, экономика, лауреат, победа
Новости СМИ2
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