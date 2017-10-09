Назван лауреат Нобелевской премии по экономике

MIGnews.com.ua

Американец Ричард Талер получил Нобелевскую премию по экономике за исследования поведенческой экономики. Об этом сообщает пресс-служба нобелевского комитета в Twitter.

Также компания Clarivate Analytics, публикующая имена главных претендентов, основываясь на индексе цитируемости, назвала Колина Кэмерера и Джорджа Лоуэнштейна возможными лауреатами. Они также проводят исследования в области поведенческой экономики. Так, экономисты изучают причину, по которой людей привлекают рискованные инвестиции, и почему ранки склонны к "пузырям", передает Дождь .

Роберт Холл был одним из фаворитов за анализ производительности труда, рецессии и безработицы. Кроме него, в список попали ученые из Соединенных Штатов Америки Майкл Дженсен и Стюарт Майерс, которые занимаются изучением процесса принятия решений в сфере корпоративных финансов.

Отмечается, что вручение награды пройдет в Стокгольмской филармонии 10 декабря. Победитель получит медаль и 1,12 миллион долларов.