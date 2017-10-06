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В Турции случайно нашли самую древнюю библейскую реликвию
06.10.2017 20:59

В Турции случайно нашли самую древнюю библейскую реликвию  Фоторепортаж

На территории Турции случайно обнаружили древнейшую библейскую реликвию - печать описанного в притчах царя Соломона, царствующего в древнем  Израиле за тысячу лет до рождения Иисуса Христа, сообщает The Sun.

По информации издания, древняя реликвия была найдена полицейскими в провинции Измир в Турции во время обысков в доме «черного археолога», который занимался контрабандой обнаруженных ценностей.

Помимо исторического бронзового артефакта, который признали утерянным более 500 лет тому назад, правоохранители нашли также золотую фигурку быка, древнейший экземпляр священной книги иудеев Торы, а также другие исторические экспонаты.

В текущее время правоохранители проводят допрос подозреваемого с целью выяснения обстоятельств попадания к нему предметов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, группа археологов из Швейцарии на протяжении ста лет занималась поиском Храма Артемиды на территории Греции, который с давних времен считался пропавшими, и успешно завершила поиски. Храм был найден во время раскопок, которые проводились на участке Эретрии на грецком острове Эвбея.  

Теги материала: Турция, раскопки, археология, находка, Библия
Новости СМИ2
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