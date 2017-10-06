В Турции случайно нашли самую древнюю библейскую реликвию

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На территории Турции случайно обнаружили древнейшую библейскую реликвию - печать описанного в притчах царя Соломона, царствующего в древнем Израиле за тысячу лет до рождения Иисуса Христа, сообщает The Sun .

По информации издания, древняя реликвия была найдена полицейскими в провинции Измир в Турции во время обысков в доме «черного археолога», который занимался контрабандой обнаруженных ценностей.

Помимо исторического бронзового артефакта, который признали утерянным более 500 лет тому назад, правоохранители нашли также золотую фигурку быка, древнейший экземпляр священной книги иудеев Торы, а также другие исторические экспонаты.

В текущее время правоохранители проводят допрос подозреваемого с целью выяснения обстоятельств попадания к нему предметов.