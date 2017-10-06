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На острове в Тихом океане обнаружили насекомых, которые вымерли в прошлом веке
06.10.2017 16:44

На острове в Тихом океане обнаружили насекомых, которые вымерли в прошлом веке  Фоторепортаж

На территории небольшого острова в Тихом океане натуралисты заметили колонию насекомых, которых ученые признали вымершими еще сто лет тому назад, сообщает Phys.org.

По информации ученых, им удалось обнаружить так называемых древесных лобстеров, которые более известны как палочники и острова Лорд-Хау.

Длина тела этих насекомых часто превышает шесть дюймов, около 15 сантиметров. Считалось, что они исчезли из острова после завозки на него европейцами крыс. В средине прошлого века насекомые с похожим внешним видом были найдены на другом острове-скале, который назвали Пирамида Болла. Их новый вид значительно отличался от старых образцов, поэтому ученые пришли к выводу, что палочники вымерли, а появился совсем другой вид.

Но не так давно ученые решили провести испытания, результаты которых обнародовали 5 октября 2017 года. Благодаря им удалось узнать, что это насекомые одного вида.

"Мы обнаружили то, что все надеялись найти. Несмотря на некоторые существенные морфологические различия, это действительно один и тот же вид", - поделился автор работы, Александр Михеев из Института науки и технологий на Окинаве.

По результатам исследования, структура митохондриальной ДНК отличалась всего на 1% у насекомых с Пирамиды Болла и палочников с острова Лорд-Хау, что однозначно говорит о том, что они являются одним и тем же видом.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 4  октября, Нобелевскую премию по химии в этом году присудили Жаку Дубочету, Джоакиму Франку и Ричарду Хендерсону за исследования в криоэлектронной микроскопии. Премия присуждена за их исследования в области криоэлектронной микроскопии.

Теги материала: насекомые, испытание, Исследоваание, исследование, наука
Новости СМИ2
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