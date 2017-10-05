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Нобелевскую премию по литературе получил эмигрант из Японии
05.10.2017 15:57

Нобелевскую премию по литературе получил эмигрант из Японии  Фоторепортаж

Лауреатом Нобелевской премии в области литературы в нынешнем году стал писатель из Великобритании японского происхождения 63-летний Кадзуо Исигуро. О соответствующем факте сообщили представители премии на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

По информации Шведской академии, британский писатель получил премию за то, что в своих произведениях Исигуро поднимает глубокие темы.

"В своих романах большой эмоциональной силы, он раскрыл бездну под иллюзорным содержанием нашей связи с миром", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Кадзуо родился в городе Нагасаки в Японии в 1954 году. Когда писателю было шесть лет, его семья переехала в Великобританию. В текущее время в копилке Исигуро семь романов, среди которых и роман "Остаток дня", вышедший в тираж в 1989 году, который получил Букеровскую премию и был экранизирован.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 4 октября, Нобелевскую премию по химии в этом году присудили Жаку Дубочету, Джоакиму Франку и Ричарду Хендерсону за исследования в криоэлектронной микроскопии. 

Теги материала: Нобелевская премия, премия, литература, писатель, Япония
Новости СМИ2
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