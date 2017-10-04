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Ученые спрогнозировали в Австралии повышение температуры до 50 градусов
04.10.2017 20:23

Ученые спрогнозировали в Австралии повышение температуры до 50 градусов

Уже в ближайшие два года на территории самых больших городов Австралии - Мельбурна и Сиднея, температура воздуха достигнет 50 градусов по Цельсию. О таких прогнозах говорят результаты проведенного исследования ученых, передает ВВС.

Сообщается, что аномальная жара летом ожидает австралийцев, даже если глобальное потепление не превысит границ, указанных в Парижском климатическом соглашении. Так, летом 2013 года в Сиднее была зафиксирована рекордно высокая температура - 45,8 градуса. В Мельбурне же рекорд был зафиксирован в 2009 году, когда температура достигла отметки в 46,4 градуса.

Согласно новым исследованиям, наиболее высокая температура ожидается лишь в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс, но, по словам авторов исследования, ученых Австралийского национального университета и университета Мельбурна, потепление ощутят и остальные штаты.

"Одно из самых жарких в мире за всю историю наблюдений - лето 2015-го - может быть посредственным уже к 2025", - отметила глава исследования доктор университета Софи Льюис, подчеркнув, что жару в 50 градусов по Цельсию жители Австралии ощутят уже между 2040 и 2050 годами, если сохранится тенденция к росту температуры на 2 градуса.

Стоит добавить, что минувшее лето на территории Австралии побило более 205 рекордов погодных условий, а прошлая зима выдалась самой теплой в истории страны.

Как сообщал MIGnews.com.ua, около берегов штата Алабама Соединенных Штатов Америки на глубине более 20 метров в Мексиканском заливе американские дайверы обнаружили кипарисовый лес, которому более 60 тысяч лет.  

Теги материала: погода, ученые, исследоваание, наука, изучение, прогноз
Новости СМИ2
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